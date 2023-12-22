В МИД РФ оценили стремление Парижа дать ВСУ бить по военным объектам в России.

Публичные призывы французского президента Эммануэля Макрона разрешить украинской армии бить по объектам, расположенным на международно признанной российской территории – это не его личная наработка, а согласованное коллективным Западом подталкивание киевского режима на военные преступления, совершаемые на территории нашей страны. Соответствующее заявление сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik в авторской программе. Чиновница отметила, что речь не идет о наработке Парижа, так как является согласованным Западом предложением.

Оно буквально повторяется всеми: британцами, Столтенберг говорит об этом, польские политические персонажи. Я про Прибалтику не говорю, там вообще уже началась какая-то истерика. Про Штаты упоминать не буду. Они, в принципе, делают это с самого начала. Что значит разрешить киевскому режиму бить по территории России? А что киевский режим делал все эти годы?пп Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

В МИД РФ подчеркнули, что на протяжении семи лет киевский режим совершал удары по мирным гражданам Донбасса. В это время коллективный Запад поощрял такие действия, после чего ВСУ перешли к осуществлению диверсий на российской территории. В частности, Мария Захарова упомянула о криминальных эпизодах с кибермошенничеством, перерастающих в киберэкстремизм. Чиновница отметила, что с западной разветвленной системой слежения за украинской землей сложно представить, что союзники Киева не знают об этих преступлениях, совершаемых из Украины.

Захарова: в НАТО лоббируют сдерживание Украины на вступление в альянс.

Фото и видео: Вконтакте / Радио Sputnik