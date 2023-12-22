"Это не благотворительность": Столтенберг поставил Кулебу на место

Боевые действия на территории Украины необходимы НАТО для обеспечения собственной безопасности. Соответствующее заявление сделал генеральный секретарь Североатлантического военного альянса Йенс Столтенберг на рабочей встрече с журналистами, проводимой вместе с украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой по завершению заседания Совета "Украина — НАТО". Эксперт уточнил, что поддержка международных союзников армии киевского режима продиктована национальными интересами по защите, поэтому ее не стоит воспринимать в качестве благотворительной деятельности блока.
Это важно для всей НАТО, для нашей безопасности. То, что делаете вы — это важно для всех нас.
Йенс Столтенберг, генсек НАТО
Дмитрий Кулеба в очередной раз пожаловался на воздушные удары, которые происходят со стороны России. По словам иностранного дипломата, из-за невозможности противостоять российским обстрелам рушится украинская экономическая система.
НАТО: необходимо сделать военные поставки Украине обязательными.
Фото и видео: YouTube / NATO News
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