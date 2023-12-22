"Это не благотворительность": Столтенберг поставил Кулебу на место

Генсек НАТО заметил, что Киеву не оказывается благотворительность.

Боевые действия на территории Украины необходимы НАТО для обеспечения собственной безопасности. Соответствующее заявление сделал генеральный секретарь Североатлантического военного альянса Йенс Столтенберг на рабочей встрече с журналистами, проводимой вместе с украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой по завершению заседания Совета "Украина — НАТО". Эксперт уточнил, что поддержка международных союзников армии киевского режима продиктована национальными интересами по защите, поэтому ее не стоит воспринимать в качестве благотворительной деятельности блока.

Это важно для всей НАТО, для нашей безопасности. То, что делаете вы — это важно для всех нас. Йенс Столтенберг, генсек НАТО

Дмитрий Кулеба в очередной раз пожаловался на воздушные удары, которые происходят со стороны России. По словам иностранного дипломата, из-за невозможности противостоять российским обстрелам рушится украинская экономическая система.

НАТО: необходимо сделать военные поставки Украине обязательными.

Фото и видео: YouTube / NATO News