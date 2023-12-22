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НАТО: необходимо сделать военные поставки Украине обязательными

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Йенс Столтенберг рассказал о тяжелейшей для ВСУ ситуации.

Генеральный секретарь Североатлантического военного альянса Йенс Столтенберг заявил о необходимости усилить военную помощь армии киевского режима на фоне проблем ВСУ на поле боя. Соответствующей информацией европейский чиновник поделился с журналистами, выступая на брифинге перед началом заседания министров иностранных дел стран-членов НАТО. Он указал на то, что сейчас ведется обсуждение того, как в рамках блока можно наладить долгосрочную военную помощь Украине, создать эффективную структуру по планированию поддержки и доставки. Столтенберг добавил, что вопрос поднимается с учетом  тяжелейшей ситуации, при которой Россия наступает на линии соприкосновения в рамках проводимой специальной военной операции.

Украина нуждается в большей поддержке, и любое промедление имеет последствия для ситуации на поле боя. Мы хотим обеспечить больше предсказуемости, уверенности, что помощь Украине будет поступать в ближайшие месяцы и годы.

Йенс Столтенберг, генсек НАТО

Столтенберг назвал вступление Швеции в НАТО сигналом Путину, что двери альянса открыты.

Фото и видео: YouTube / NATO News

Теги: военная помощь, всу, йенс столтенберг, нато
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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