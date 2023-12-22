Столтенберг назвал вступление Швеции в НАТО сигналом Путину, что двери альянса открыты

Вступление Швеции в состав Североатлантического военного альянса послужит сигналом для российского президента Владимира Путина, что двери блока открыты. Соответствующее заявление сделал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью для американского телеканала CNN. Иностранный эксперт пояснил, что в Кремле добивались прямо противоположной цели. Эксперт отметил, что членство северной страны выгодно для международных союзников, так как Стокгольм обладает современными подводными лодками, боевой авиацией и хорошо оснащенными Вооруженными силами. Дополнительно в НАТо указали на то, что Швеция находится вблизи прибалтийских стран и Польши.
Вступление также шлет ясный сигнал Путину, что двери НАТО открыты. Швеция важна хотя бы из-за своего географического положения
Йенс Столтенберг, генсек НАТО.
Столтенберг раскритиковал высказывания Трампа о НАТО.
Фото и видео: CNN
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