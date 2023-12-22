Столтенберг назвал вступление Швеции в НАТО сигналом Путину, что двери альянса открыты

В НАТО оценили вклад, который европейская страна может внести в обеспечение безопасности блока.

Вступление Швеции в состав Североатлантического военного альянса послужит сигналом для российского президента Владимира Путина, что двери блока открыты. Соответствующее заявление сделал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью для американского телеканала CNN. Иностранный эксперт пояснил, что в Кремле добивались прямо противоположной цели. Эксперт отметил, что членство северной страны выгодно для международных союзников, так как Стокгольм обладает современными подводными лодками, боевой авиацией и хорошо оснащенными Вооруженными силами. Дополнительно в НАТо указали на то, что Швеция находится вблизи прибалтийских стран и Польши.

Вступление также шлет ясный сигнал Путину, что двери НАТО открыты. Швеция важна хотя бы из-за своего географического положения Йенс Столтенберг, генсек НАТО.

Столтенберг раскритиковал высказывания Трампа о НАТО.

Фото и видео: CNN