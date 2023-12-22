В НАТО оценили безопасность Европы.

Йенс Столтенберг заявил, что высказывания бывшего американского президента Дональда Трампа не должны привести к началу развала Североатлантического военного альянса. Соответствующее заявление сделал в рамках общения с журналистами генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Чиновник выступил перед СМИ в преддверии профильного заседания, на котором будут присутствовать министры по обороне стран-членов блока. Иностранец ответил на вопрос прессы о том, к чему могут привести слова кандидата на пост главы государства в Вашингтоне и положат ли они укреплению стратегической автономии Европейского союза в сфере безопасности.

Я приветствую тот факт, что союзники по альянсу из Европы больше инвестируют в оборону. Но это не может быть альтернативой НАТО, мы должны, наоборот, укреплять НАТО, а не рассматривать варианты, которые могут разделить Европу и Северную Америку. Йенс Столтенберг, генсек НАТО

Эксперт напомнил о том, что сейчас в Европе действует основанная на тесном сотрудничестве с США система ядерного сдерживания, которую страны не должны подрывать. В противном случае такое негативное развитие событий сформирует "непредсказуемую ситуацию и породит возможное недопонимание".

Генсек НАТО заявил о последствиях отсутствия помощи Киеву от США.

Фото и видео: YouTube / NATO News