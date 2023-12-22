Генсек НАТО заявил о последствиях отсутствия помощи Киеву от США

Йенс Столтенберг заметил, что речь идет о безопасности блока, а не благотворительности для ВСУ.

В Североатлантическом альянсе "уже видят" последствия отсутствия в американской администрации решения по продолжению военной поддержки армии киевского режима. Соответствующее заявление сделал в рамках общения с журналистами генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Чиновник выступил перед СМИ в преддверии профильного заседания, на котором будут присутствовать министры по обороне стран-членов блока. Таким образом спикер отреагировал на вопрос о том, не придет ли поддержка со стороны Вашингтона слишком поздно для Вооруженных сил Украины.

Мы уже видим последствия того факта, что США не смогли принять решение. Я жду, что конгресс США согласует пакет для продолжения поддержки. Это не благотворительность, а вклад в нашу собственную безопасность. Йенс Столтенберг, генсек НАТО

НАТО продолжит поддерживать Украину вне зависимости от отставки Залужного.

Фото и видео: YouTube / NATO News