НАТО продолжит поддерживать Украину вне зависимости от возможной отставки Залужного

Йенс Столтенберг считает, что решения по теме должны приниматься в Киеве.

Североатлантический военный альянс будет продолжать поддерживать киевский режим вне зависимости от возможной отставки командующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного. Соответствующее заявление сделал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, выступая на совместной пресс-конференции в Брюсселе с помощником американского президента Джо Байдена по вопросам национальной безопасности Джейком Салливаном. Эксперт добавил, что вопрос снятия военнослужащего с должности должны решать руководители страны, поэтому в НАТО не могут комментировать тему.

Отставка Залужного.Но я приветствую четкое заявление главы МИД Дмитрия Кулебы, что эти изменения не затронут отношения Украины с партнерами, поэтому НАТО будет продолжать поддержку Украины. Йенс Столтенберг, генсек НАТО

В НАТО заявили, что с июля разместили заказы на производство боеприпасов на $10 млрд.

Фото и видео: YouTube / US NATO