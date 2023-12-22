В НАТО заявили, что с июля разместили заказы на производство боеприпасов на $10 млрд

Йенс Столтенберг рассказал о поддержке ВСУ.

Североатлантический военный альянс с июля 2023 года разместил новые заказы на производство боеприпасов на общую сумму в десять миллиардов долларов. Соответствующее заявление сделал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, выступая на совместной пресс-конференции в Брюсселе с помощником американского президента Джо Байдена по вопросам национальной безопасности Джейком Салливаном. Эксперт уточнил журналистам, что порядка 5,5 миллиардов долларов уйдет на изготовление ракет для систем противовоздушной обороны Patriot. Контракт на производство одной тысяч ракет подписан в январе 2024 года.

Страны НАТО разместили с июля новые заказы на производство оружия на $10 млрд, в том числе $5,5 млрд на производство ракет Patriot. Йенс Столтенберг, генсек НАТО

Йенс Столтенберг поддержал планы по наращиванию выпуска беспилотников. Он напомнил СМИ, что страны НАТО в этом вопросе значительно помогли армии киевского режима. В частности, еще до начала регионального конфликта турецкие партнеры предоставили ВСУ дроны Bayraktar. Дополнительно на Украине уже началось строительство завода по производству БПЛА.

В НАТО не видят прямой или надвигающейся угрозы со стороны России.

Фото и видео: YouTube / US NATO