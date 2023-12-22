В НАТО не видят прямой или надвигающейся угрозы со стороны России

Йенс Столтенберг оценил ситуацию на Восточном фланге Европы.

Североатлантический альянс не видит прямой или ожидаемой в скором времени угрозы своим странам-членам от российской стороны. Соответствующее заявление генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сделал в ходе брифинга с журналистами в штаб-квартире в Брюсселе. Эксперт пояснил СМИ, что блок увеличил бдительность и собственное присутствие на Восточном фланге Европы после того, как Москва начала специальную военную операцию в регионе. Спикер уточнил, что в период с февраля 2022 года у НАТО выявились две важные задачи.

Первая - поддержать Украину, вторая - предотвратить полномасштабную войну между НАТО и Россией. Мы не видим прямой или надвигающейся угрозы союзникам НАТО, но мы наблюдаем внимательно за тем, что Россия делает. Йенс Столтенберг, генсек НАТО

Генсек дополнительно подтвердил, что в конце текущей недели НАТО начнет крупнейшие военные учения с участием 90 тысяч человек.

Столтенберг объяснил увеличение присутствия НАТО у границ России.

Фото и видео: YouTube / NATO News