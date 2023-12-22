Столтенберг объяснил увеличение присутствия НАТО у границ России

В НАТО рассказали об усилении Восточного фланга в Европе.

Генеральный секретарь Североатлантического военного альянса Йенс Столтенберг объяснил усиление присутствия блока у государственных границ с Россией якобы стремлением международных союзников не допустить эскалацию и военный конфликт. Соответствующее заявление эксперт сделал в ходе брифинга с журналистами в штаб-квартире в Брюсселе. Блок намерен усилить собственный Восточный фланг в европейском регионе. Ради этого делаются дополнительные инвестиции в сферу обороны, а организуются маневры и учения.

После начала... почти два года назад в феврале 2022 года, для НАТО стали очевидны две задачи: первая – это поддержка Украины… Другая цель – не допустить эскалации и полномасштабной войны между НАТО и Россией. Йенс Столтенберг, генсек НАТО

Напомним, что руководитель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр признал журналистам, что новые оборонные планы НАТО утвержденные на последнем саммите блока в Вильнюсе летом 2023 года, были разработаны, прежде всего, на случай боевого столкновения с Москвой.

НАТО подписала контракт на $1,2 млрд на закупку боеприпасов калибра 155 мм.

Фото и видео: YouTube / NATO News