НАТО подписала контракт на $1,2 млрд на закупку боеприпасов калибра 155 мм

Йенс Столтенберг и Стейси Каммингс подписали документы.

Североатлантический военный альянс подписал контракт на общую сумму в 1,2 миллиарда долларов на закупку артиллерийских боеприпасов с калиброма155 миллиметров. Соответствующее заявление сделал по результатам торжественной церемонии подписания документа генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Эксперт заметил, что это решение позволяет блоку защитить международных союзников и оказать поддержку армии киевского режима.

Мы только что заключили контракт на закупку артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм стоимостью $1,2 млрд. Йенс Столтенберг, генсек НАТО

Генеральный директор агентства НАТО по поддержке и закупкам Стейси Каммингс сообщила в свою очередь журналистам о том, что страны - члены военного альянса получат боеприпасы в рамках подписанного контракта в течение следующих 24-36 месяцев.

В НАТО заявили о поддержке гуманитарных пауз для доставки помощи в Газу.

Фото и видео: YouTube / NATO News