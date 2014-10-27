В НАТО заявили о поддержке гуманитарных пауз для доставки помощи в Газу

Йенс Столтенберг оценил кризис на Ближнем Востоке.

Страны - члены Североатлантического военного альянса поддерживают введение гуманитарных пауз на территории сектора Газа для доставки гуманитарной помощи палестинскому населению. Соответствующее заявление сделал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Берлине с немецким канцлером Олафом Шольцем в Берлине. Дополнительно евроатлантический представитель осудил атаку радикального движения ХАМАС на Израиль, которая произошла на Ближнем Востоке 7 октября. Он заметил, что руководство еврейского государства имеет право на самозащиту в рамках международного права. При этом НАТО обсуждает с ФРГ ситуацию в регионе ради того, чтобы избежать эскалации кризиса.

Союзники по НАТО поддерживают гуманитарные паузы, чтобы гуманитарная помощь могла быть доставлена в Газу. Йенс Столтенберг, генсек НАТО

В НАТО призвали Россию играть ответственную роль в контроле над вооружениями.

Фото и видео: YouTube / NATO News