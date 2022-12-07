В НАТО призвали Россию играть ответственную роль в контроле над вооружениями

Йенс Столтенберг оценил выход РФ из ДОВСЕ.

Североатлантический военный альянс призывает Россию играть ответственную роль в вопросе контроля над вооружениями. Соответствующее заявление сделал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Берлине с немецким канцлером Олафом Шольцем. Чиновник прокомментировал СМИ выход Москвы из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). По мнению спикера, Россия вышла из всех ключевых международных соглашений по контролю над оружием. Такая ситуация стала "паттерном безрассудного поведения". В блоке уверены в том, что такое поведение делает мир опаснее.

НАТО остается полностью приверженной контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению. И мы призываем Россию играть ответственную роль. Йенс Столтенберг, генсек НАТО

Напомним, что ДОВСЕ был подписан в 1990 году и адаптирован в 1997 году.

Столтенберг заявил, что поддержка Украины со стороны стран НАТО продолжится.

Фото и видео: YouTube / NATO News