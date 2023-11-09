Столтенберг заявил, что поддержка Украины со стороны стран НАТО продолжится

В НАТО отреагировала на решение правительства при Роберте Фицо.

Генеральный секретарь Североатлантического военного альянса Йенс Столтенберг на фоне блокирования правительством Словакии пакета военной помощи для Вооруженных сил Украины заявил, что уверен в том, что поддержка ВСУ блоком продолжится. Такое заверение чиновник дал журналистам в ходе совместной пресс-конференции с венгерским президентом Каталин Новак.

Я не буду говорить об отдельных союзниках, но в целом мы проделываем огромную работу для оказания помощи Украине… Я уверен, что такая помощь продолжится, потому что это отвечает интересам безопасности всех членов НАТО. Йенс Столтенберг, генсек НАТО

Напомним, что национальное правительство Словакии во главе с Робертом Фицо не одобрило предложение предыдущего кабинета министров, касающееся отправки очередного пакета военной помощи Украине на общую сумму в 40,3 миллиона евро. В большей части речь шла об отправке ВСУ боеприпасов. Такой пакет стал бы для европейского государства 14 по счету, который власти переслали бы армии киевского режима.

Генсек НАТО призвал оборонную промышленность не повышать цены.

Фото и видео: YouTube / NATO News