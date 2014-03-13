Ларри Уилкерсон прокомментировал последствия действий США в Европе.

Вооруженные силы России могут взять Одессу и многие другие территории под собственный контроль в течение одного-двух месяцев сражений. Соответствующее заявление сделал отставной полковник американских Вооруженных сил Ларри Уилкерсон в интервью иностранному журналисту Дэнни Хайфону. Иностранный специалист заметил, что высказывания политиков киевского режима и стран коллективного Запада о том, что ВСУ могут выиграть у Москвы на поле боя, являются абсурдными. Полковник отметил, что Россия получит для себя большую часть черноморских портов, а также плодородные земли.

Я посмотрел на карту и увидел, какие территории взяла под контроль Россия и какие может присоединить в ближайшие 30-60 дней. Портовый город Одесса падет, у Украины не будет портов на Черном море, пусть забудут про торговлю зерном. Ларри Уилкерсон, эксперт

Ларри Уилкерсон заметил, что европейским фермерам придется соперничать с российскими сотрудниками сельскохозяйственной отрасли, что спровоцирует серьезные проблемы для Запада. Эксперт заметил, что этот кошмар в регионе создали власти в Вашингтоне.

На Западе раскрыли, что Россия подорвала на Украине.

Фото и видео: YouTube / Danny Haiphong