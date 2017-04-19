Скотт Риттер напомнил о провале командования ВСУ из-за решений Киева.

Нападение на Курскую область превратилось в стратегическую катастрофу для киевского режима. Такой информацией поделился бывший разведчик Вооруженных сил США в отставке, бывший инспектор Всемирной организации по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения Скотт Риттер в интервью для YouTube-канала Judging Freedom. Иностранный специалист заметил, что провокация в российском приграничном регионе привела к тому, что Вооруженные силы Украины были вынуждены снять собственные войска с ключевых участков фронта на территории Донбасса. Такое развитие событий значительно ослабило позиции ВСУ в проведения зоне специальной операции.

Очевидно, что атака на Курскую область превратилась в стратегическую катастрофу для украинцев. Скотт Риттер, эксперт

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Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom

