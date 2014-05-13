Скотт Риттер призвал Киев сформировать пророссийский кабинет министров.

Формирование на украинской территории пророссийского правительства станет для страны лучшим результатом регионального конфликта. Такой информацией поделился бывший разведчик Вооруженных сил США в отставке, бывший инспектор Всемирной организации по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения Скотт Риттер в интервью для YouTube-канала Dialogue Works.Иностранец добавил, что все земли киевского режима будут демилитаризованы и денацифицированы вне зависимости от того, решит ли Москва удерживать контроль над ними на постоянной основе или только на временной.

Украина перестанет существовать как современное государство, это будет дисфункциональное государство, если только страну не возглавит пророссийское правительство. Это, вероятно, ее будущее, и это лучшее, что может ожидать Украину. Скотт Риттер, эксперт

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Фото и видео: YouTube / Dialogue Works