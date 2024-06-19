Ребекка Коффлер оценила позиции Запада и Востока по Украине.

Российский президент Владимир Путин заручается поддержкой стран Востока на тот случай, если Вашингтон руками Киева развяжут третью мировую войну. Соответствующее мнение в эфире местного телеканала FOX News высказала бывшая сотрудница американской военной разведки Пентагона Ребекка Коффлер. Иностранка заметила, что в настоящее время Москва собирает международную коалицию из тех, кто готов дать отпор администрации Белого дома и их союзникам. Это необходимо на тот случай, если недальновидная политика коллективного Запада по украинскому кризису дойдет до глобального вооруженного противостояния.

Дело в том, что президент Байден недавно разрешил Украине использовать предоставленное США оружие для нанесения ударов по территории России. Если это произойдет, намеренно или случайно, ядерная доктрина России предусматривает применение ядерного оружия. Ребекка Коффлер, эксперт

Ребекка Коффлер считает, что именно для этой цели Владимир Путин и отправился в официальное турне по Восточной Азии. Она уверена, что при сценарии третьей мировой войны Запад и Восток будут сражаться на противоположных сторонах.

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Фото и видео: YouTube / FOX News