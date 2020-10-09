"Еще 20 процентов": в США раскрыли, какие города Украина может потерять

Скотт Риттер оценил будущее Украины.

Украина рискует лишиться его большего количества своих территорий, если не прекратит военные действия против России. Соответствующее заявление в интервью каналу Kim Iversen сделал американский разведчик морской пехоты в отставке Скотт Риттер. Иностранный специалист заметил, что постановление киевского режима об отказе от стамбульских договоренностей привела страну к тому, что она потеряла земли. В частности, Киев решил не соглашаться на требование о постоянном военном нейтралитете и гарантиях безопасности.

Если вы продолжите воевать, Харьков, Днепропетровск, Николаев, Одесса станут принадлежать России. Вы потеряете еще 20% своей страны, если вы сейчас же не остановите этот конфликт. Поэтому в интересах Украины сейчас прекратить этот конфликт на условиях России. Скотт Риттер, эксперт США

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Фото и видео: Kim Iversen