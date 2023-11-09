Скотт Риттер оценил будущее президента Украины.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский будет убит своими же генералами. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала американского журналиста Гарланда Никсона сделал бывший американский разведчик в отставке Скотт Риттер. Иностранный аналитик добавил, что кризис между президентом Украины и военным командованием в стране становится только хуже, а разногласия главы государства с главнокомандующим Вооруженными силами Украины Валерием Залужным только усугубили положение. По версии эксперта, в ближайшее время военные могут устроить самосуд над лидером страны.

Мы находимся на таком этапе, когда в какой-то момент времени группа генералов восстанет, и все закончится плохо. Вспомните Николае Чаушеску, что случилось с ним в Румынии. Они собираются устроить инсценировку суда, скажут, что признают его виновным во всех преступлениях, а затем расстреляют его. Скотт Риттер, эксперт США

Скотт Риттер не исключил, что в один из ней Владимир Зеленский может просто выйти из машины, и кто-то просто сделает несколько выстрелов ему в голову. Аналитик добавил, что самый разумный шаг, который президент может сделать сейчас, – это уехать из страны.

"Условия будут жесткими". В США раскрыли, что произойдет на Украине.

Фото и видео: YouTube / Garland Nixon