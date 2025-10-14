Олег Соскин оценил ожидания украинских властей от рабочего визита Зеленского в Вашингтон.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский отправится в Вашингтон на официальную рабочую встречу с американским президентом-республиканцем Дональдом Трампом ради новой ресурсной сделки. Она станет платой украинских властей за дальнейшую поддержку со стороны США. Соответствующее заявление в эфире собственного YouTube-канала сделал украинский политолог Олег Соскин, который ранее был советником главы государства при правительстве Леонида Кучмы. Иностранный эксперт добавил, что сейчас действующие власти готовы пойти на все, что угодно, чтобы получить желаемые поставки дальнобойных ракет Tomahawk. Ради данного западного оружия чиновники с Банковой улицы могут даже продекларировать, что "Украина станет пятьдесят первым штатом США".

.Он ведь прекрасный актер, расскажет там по Станиславскому, чтобы Трамп послушал... Что Зеленский может ему предложить? То есть мы понимаем, что у Украины мало что осталось, чтобы было чем завлекать, но Зеленскому все равно. Олег Соскин, эксперт

"Это просто безумие": в Киеве забили тревогу на фоне слов Трампа о Tomahawk.

Фото и видео: YouTube / Олег Соскин