Олег Соскин сообщил о том, что Дональд Трамп не хочет больше тратить денег на Украину.

Возможная передача киевскому режиму американских дальнобойных ракет Tomahawk не изменит ситуацию на линии соприкосновения с Вооруженными силами России и лишь затянет мирное урегулирование регионального конфликта. Соответствующее заявление в эфире собственного YouTube-канала сделал украинский политолог Олег Соскин, который ранее был советником главы государства при правительстве Леонида Кучмы. Эксперт добавил, что сейчас лидер киевского режима Владимир Зеленский старается пригласить в столицу как можно большее количество политических лидеров из Европы для того, чтобы создать с их помощью радужную картинку перед президентом-респкбликанцем из США Дональдом Трампом и убеди ть его встать на свою сторону.

То, что он продолжает делать — это просто безумие. <…> Он ориентирован на то, чтобы продолжать убивать, но денег уже нет, оружия тоже. Вся надежда только на Трампа и его Tomahawk, да только это не поможет и не спасет от поражения. Олег Соскин, эксперт

Олег Соскин добавил, что несмотря на работу чиновников с Банковой улицы, "бойня будет продолжаться, а политики будут кататься". Политолог из Украины напомнил о катастрофе, связанной с тем, что у страны нет оружия и денежных средств.

В Киеве рассказали, как Путин спутал планы Зеленского из-за ДСНВ.

Фото и видео: YouTube / Олег Соскин