Политолог оценил поведение Елены Зеленской на саммите "Содействуем будущему вместе" по отношению к первой дели США.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп не простит лидеру киевского режима Владимиру Зеленскому оскорбительную выходку его супруги Елены в адрес первой леди Меланьи Трамп. Соответствующее заявление в эфире собственного YouTube-канала сделал украинский политолог Олег Соскин, который ранее был советником главы государства при правительстве Леонида Кучмы. Иностранный эксперт напомнил, что накануне супруга украинского политика обратилась к пустому креслу на мероприятии в Вашингтоне после того, как первая леди США Мелания Трамп покинула здание, произнеся приветственную речь.

Мне кажется очень символичным, что его жена обратилась к креслу этому, вместо Меланьи. Видать намекает, что считает ее за пустое место, а это страшное оскорбление для первой леди США.... Это просто позор! Тебя пригласили на встречу эту, дали выговориться — а ты плюешь под ноги и считаешь хозяйку за пустое место. Мерзкая ситуация. Олег Соскин, политолог

Напомним, что Елена Зеленская была одной из участниц саммита глобальной коалиции "Содействуем будущему вместе".

Соскин: слова Рютте о готовности Зеленского к сделке стали уловкой для США.

