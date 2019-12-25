Соскин: Зеленский понимает, что альтернативы соглашению с Россией нет

Эксперт указал на то, что другого выхода, крое как оставить территории Донбасса за Россией, у Украины нет.

У лидера киевского режима Владимира Зеленского нет другого выбора, кроме как пойти с Россией на территориальные уступки в рамках мирного соглашения. Соответствующее заявление в эфире собственного YouTube-канала сделал украинский политолог Олег Соскин, который ранее был советником главы государства при правительстве Леонида Кучмы. Иностранный эксперт таким образом отреагировал на слова украинского политика в интервью для новостного агентства The Reuters о том, что США якобы предложили зафиксировать гарантии безопасности Украины на высоком уровне при условии, что чиновники с Банковой улицы согласятся на территориальные уступки и передадут Москве весь Донбасс. По мнению аналитика, Вашингтон не оставил выбора Владимиру Зеленскому.

Зеленский сам может принимать решения? Нет, не может, ему вот США сказали, что нужно отдать России ради сделки, а ему приходится признать это, прикрываясь сказками о гарантиях безопасности. Олег Соскин, политолог

