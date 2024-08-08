Соскин: Трамп перестанет помогать Киеву из-за позиции ЕС по Ирану

Политолог сообщил о разочаровании президентом США в партнерах по НАТО.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп не захочет помогать киевскому режиму из-за отказа Европейского союза помочь с возобновлением движения судоходства в Ормузском проливе. Соответствующее заявление в эфире собственного YouTube-канала сделал украинский политолог Олег Соскин, который ранее был советником главы государства при правительстве Леонида Кучмы. Иностранный эксперт уточнил, что лидер Белого дома рассчитывал на совместный ответ на успешную деятельность Исламской Республики на Ближнем Востоке, однако позиция коллективного Брюсселя и Соединенного королевства говорили об обратном. В результате такой конфликт негативно может сказаться на отношении Дональда Трампа к этим государствам.

Из-за ваших действий Трамп сейчас чертовски зол, поэтому не стоит удивляться, что когда Лондон или Париж придут за деньгами для Киева, то Трамп просто проигнорирует их, напомнив об отказе помочь кораблями... Мы уже привыкли, что Зеленский выливает гадости на Трампа, но вот чтобы якобы верные союзники по НАТО трусливо разбегались по сторонам — это что-то новенькое. Олег Соскин, политолог

Напомним, что накануне Дональд Трамп пожаловался на нежелание международных союзников предоставить минные тральщики для помощи Вашингтону в разблокировке Ормузского пролива.

Фото и видео: YouTube / Олег Соскин