Сегодня, 16:09
Соскин: Трамп избавится от Зеленского, сделав ставку на войну с Ираном

Политолог рассказал о том, что СШа теперь занимаются Ираном, а Украина осталась "неприятной обузой".

Американский президент-республиканец Дональд Трамп может избавиться от лидера киевского режима Владимира Зеленского для того, чтобы ради войны с Ираном снять с вашингтонской администрации необходимость помогать украинским властям.  Соответствующее заявление в эфире собственного YouTube-канала сделал украинский политолог Олег Соскин, который ранее был советником главы государства при правительстве Леонида Кучмы. Иностранный эксперт  уточнил, что лидер Белого дома сейчас сосредоточил свое внимание на вооруженном противостоянии с Исламской Республикой на Ближнем Востоке. При этом военная помощь для ВСУ становится неприятной обузой для государства.

Ситуация страшная, на самом деле. Трамп вчера ясно дал понять, что недоволен Зеленским и хочет соскочить с помощи Киеву из-за недоговороспособности ради войны в Иране. Сам Зеленский Трампа не отпустит, а, значит, тот вполне может его устранить.

Олег Соскин, политолог

В Киеве обратились к Зеленскому после слов об отказе приехать в Москву.

Фото и видео: YouTube / Олег Соскин

