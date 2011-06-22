Олег Соскин рассказал о том, что у украинского политика не получится скрыться от реальности.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский лишает Украину шанса на мирное урегулирование, отказываясь от официальной рабочей поездки в Москву на переговоры. Соответствующее заявление в эфире собственного YouTube-канала сделал украинский политолог Олег Соскин, который ранее был советником главы государства при правительстве Леонида Кучмы. Иностранный эксперт уточнил, что в настоящее время лидер страны готов отправиться европейский регион по первому зову своих международных союзников из коллективного Брюсселя, а в Россию или Белоруссию не стремится из-за надуманных причин. Однако Олег Соскин уверен, что власти с Банковой улицы не смогут спрятаться от реальности, поэтому рано или поздно Владимир Зеленский приедет в российскую столицу.

Ты чего испугался? Как в США ехать — то пожалуйста, а как на серьезный разговор в Москву — то сразу в отказ. Так мы к миру не придем, если бегать от друг друга будем. Олег Соскин, политолог

Фото: YouTube / Олег Соскин