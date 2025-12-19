Олег Соскин оценил недавние удары ВС РФ по ВПК Украины.

Последний ракетный удар Вооруженных сил России показал беспомощность Украины. Соответствующее заявление в эфире собственного YouTube-канала сделал украинский политолог Олег Соскин, который ранее был советником главы государства при правительстве Леонида Кучмы. Иностранный эксперт заметил, что ему до сих пор остается неясным то, почему руководство киевского режима не может отреагировать на происходящее в стране. Аналитик добавил, что Владимир Зеленский под видом мирных переговоров с московской делегацией не пытается установить тотальную диктатуру для того, чтобы продолжать военные действия.

Мы видим с вами беспомощность. <…> Пока никакого толку нет от этого министра обороны. Были только разговоры, разговоры, вот это все. Поэтому никакого мира не будет. Все идет к тому, чтобы просто говорить про мир, а на самом деле остатки мужчин бросить туда в эту мясорубку, чтобы их уже там всех переработать. Олег Соскин, политолог

Фото и видео: YouTube / Олег Соскин