"Доигрались": в Киеве забили тревогу из-за ЧП в Одессе

Олег Соскин рассказал, о чем молчат власти на Украине.

Жителей Одессы ожидает судьба киевлян из-за катастрофы в сфере жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) и бездействия со стороны местных властей. Соответствующее заявление в эфире собственного YouTube-канала сделал украинский политолог Олег Соскин, который ранее был советником главы государства при правительстве Леонида Кучмы. Иностранный эксперт уточнил, что граждане по-прежнему поражены тем, что чиновники замалчивают реальные масштабы проблем, которые наблюдаются к отключением электроэнергии и водоснабжением в городе.

Это конец! Доборолась Украина до самого края: теперь как в Киеве ямы под туалеты рыть и в палатках греться.... Никто ничего не рассказывает. Это знаете, такие приемы лицедейства, когда внешне все хорошо, а недовольных можно и на фронт отправить, чтобы там и воду получили и со светом проблем не было. Олег Соскин, политолог

Напомним, что в ночь на 28 января украинский телеканал "Общественное" сообщал зрителям о взрывах в Одессе, которые произошли на фоне объявленной воздушной тревоги. Позже энергетический холдинг ДТЭК проинформировал население города о больших разрушениях, которые произошли на объекте в Одессе.

Фото: YouTube / Олег Соскин