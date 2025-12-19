Олег Соскин сообщил о том, что у Зеленского нет козырей.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский, в отличие от россицского руководства, перекладывает ответственность за завершение конфликта на своих международных партнеров. Соответствующее заявление в эфире собственного YouTube-канала сделал украинский политолог Олег Соскин, который ранее был советником главы государства при правительстве Леонида Кучмы. Иностранный эксперт уточнил, что текущие власти с Банковой улицы не могут достичь каких-либо договоренностей с Москвой или Западом в силу полной некомпетентности и неспособности трезво оценивать ситуацию на земле. Для того, чтобы продвинуться в вопросе, важно заменить лица, которые представляют Украину на мирных переговорах. По словам Олега Соскина, даже Европейский союз начинает понимать это, как и то, что у Владимира Зеленского на руках нет никаких козырей.

Она должна быть, так сказать, аннигилирована. Нужна другая система... Он рассчитывает все время на других — на Урсулу фон дер Ляйен, на Трампа, на еще кого-то — он не надеется на себя. Если вы посмотрите на РФ — они надеются на себя, а Зеленский — нет. Олег Соскин, политолог

Напомним, что ранее итальянский вице-премьер Маттео Сальвини выступил с жесткой критикой в адрес Владимира Зеленского в ответ на его заявления о бездействии Европы. Политический деятель из Рима призвал главу киевского режима заключить мирное соглашение с Москвой. Он добавил, что ,украинец проигрывает в региональном конфликте, но продолжает жаловаться на недостаточную поддержку союзников. Сальвини считает, что теперь Владимиру Зеленскому придется выбирать "между поражением и разгромом".

Фото: YouTube / Олег Соскин