Соскин: слова Рютте о готовности Зеленского к сделке стали уловкой для США

Политолог из Украины считает, что генсек НАТО просто играет перед Дональдом Трампом.

Заявление генерального секретаря Североатлантического военного альянса Марка Рютте о якобы готовности лидера киевского режима Владимира Зеленского заключить сделку с Москвой было уловкой для американского президента-республиканца Дональда Трампа. Соответствующее заявление в эфире собственного YouTube-канала сделал украинский политолог Олег Соскин, который ранее был советником главы государства при правительстве Леонида Кучмы. Иностранный эксперт уточнил, что чиновник с Банковой улицы стремится вернуть свое государство в поле зрения лидера Белого дома, который сейчас полностью сосредоточился на вооруженном противостоянии с Ираном.

Сделки не будет! Это надо понимать и учитывать Украине обязательно. Народ должен знать, что Зеленский просто играет на публику, пользуясь тем, что Рютте его слова доносит до Трампа... Зеленский, как говорится, в своем амплуа опять пытается развести на деньги. Опять он начал эту игру. Олег Соскин, политолог

Напомним, что в интервью западному телеканалу CBS Марк Рютте заявил, что Владимир Зеленский в беседе с ним якобы изъявил желание заключить соглашение с российским руководством.

