В Киеве рассказали, как Путин спутал планы Зеленского из-за ДСНВ

Олег Соскин считает, что Кремль передал Белому дому козыри для общения с Зеленским.

Заявление российского президента Владимира Путина о соблюдении ограничений по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) путает планы лидера киевского режима Владимира Зеленского на официальной встрече с американским коллегой-республиканцем Дональдом Трампом. Соответствующее заявление в эфире собственного YouTube-канала сделал украинский политолог Олег Соскин, который ранее был советником главы государства при правительстве Леонида Кучмы. Эксперт считает, что власти с Банковой улицы теперь понимают, что Москва лишний раз указала на готовность к конструктивному диалогу с Вашингтоном.

Путин сейчас своим заявлением показал, что все козыри у него. Зеленскому это ничего не даст. Все карты на руках у Путина. Вот сейчас нормальный контакт между ними. И Зеленский теперь понимает, что больше ему дергаться некуда. Олег Соскин, эксперт

Напомним, что накануне Белый дом анонсировал выступление Дональда Трампа относительно предложения Владимира Путина продолжить совместно исполнять Договор о стратегических наступательных вооружениях после истечения его срока действия.

Фото и видео: YouTube / Олег Соскин