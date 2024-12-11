Назначение Кэша Пателя на должность руководителя американского ФБР (Федерального бюро расследований) станет большим ударом для лидера киевского режима Владимира Зеленского от лидера Белого дома Дональда Трампа. Соответствующее заявление в эфире собственного YouTube-канала сделал местный политолог Олег Соскин, который ранее был советником экс-главы Украины при правительстве президента Леонида Кучмы. Иностранный эксперт прокомментировал сведения о том, что первого декабря Трамп номинировал своего советника и бывшего чиновника его первой администрации Кэша Пателя на позицию главы ФБР. Это произошло после того, как предыдущий директор ФБР Кристофер Рэй решил уйти в отставку с должности.
Если эту фигуру выведут на поверхность, то это означает, что решение по Зеленскому <...> принято, и они его будут зачищать по полной программе.
Олег Соскин, эксперт
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Фото и видео: YouTube / Олег Соскин
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