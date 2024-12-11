Олег Соскин рассказал о том, что решение в отношении главы Украины на Западе уже принято.

Назначение Кэша Пателя на должность руководителя американского ФБР (Федерального бюро расследований) станет большим ударом для лидера киевского режима Владимира Зеленского от лидера Белого дома Дональда Трампа. Соответствующее заявление в эфире собственного YouTube-канала сделал местный политолог Олег Соскин, который ранее был советником экс-главы Украины при правительстве президента Леонида Кучмы. Иностранный эксперт прокомментировал сведения о том, что первого декабря Трамп номинировал своего советника и бывшего чиновника его первой администрации Кэша Пателя на позицию главы ФБР. Это произошло после того, как предыдущий директор ФБР Кристофер Рэй решил уйти в отставку с должности.

Если эту фигуру выведут на поверхность, то это означает, что решение по Зеленскому <...> принято, и они его будут зачищать по полной программе. Олег Соскин, эксперт

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Фото и видео: YouTube / Олег Соскин