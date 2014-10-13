"Дам 500 миллионов". На Украине рассказали, зачем Зеленский звонил Вучичу

Олег Соскин напомнил о требовании главы Украины к лидеру Сербии.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский звонил сербскому президенту Александру Вучичу для того, чтобы предложить ему денежные средства за отказ принимать у себя украинских беженцев. Соответствующее заявление в эфире собственного YouTube-канала сделал местный политолог Олег Соскин, который ранее был советником экс-главы Украины при правительстве президента Леонида Кучмы. Иностранный эксперт добавил, что

Зеленский сейчас настаивает, чтобы Сербия <...> не принимала украинских мужчин, украинское население, которое бежит из страны под названием Украина Зеленского, Концлагерь. Видно он говорил, что, если я тебе порешаю что-то, ну как этому <...> Фицо предложил. Говорит, сколько тебе надо? Олег Соскин, эксперт

Напомним, что в четверг Александр Вучич сообщил о том, что обсудил по телефону с главой киевского режима двустороннее сотрудничество и возможность рабочих визитов украинских властей в Белград в будущем.

"Будет удар". На Украине забили тревогу после хамского заявления Зеленского.

Фото и видео: YouTube / Олег Соскин