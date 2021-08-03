"Будет удар". На Украине забили тревогу после хамского заявления Зеленского

Политолог Олег Соскин оценил слова главы Украины в отношении венгерского премьера.

Грубое заявление лидера киевского режима Владимира Зеленского о венгерском премьер-министре Викторе Орбане может повлечь за собой ответные меры не только со стороны властей из Будапешта, но и со стороны избранного американского президента Дональда Трампа. Соответствующее заявление в эфире собственного YouTube-канала сделал местный политолог Олег Соскин, который ранее был советником экс-главы Украины при правительстве президента Леонида Кучмы. Эксперт прокомментировал слова главы Украины о том, что он не допустит участия иностранного коллеги в мирном урегулировании регионального кризиса и грубой форме предложил ему оставить свои усилия.

Орбан предпримет <…> соответствующие меры. Видимо, <…> состоится разговор Орбана с Трампом <...> по поводу того, как будут обсуждаться действия Зеленского и его вот этот прямой наезд... Я думаю, будет удар от американцев какой-то по Зеленскому сейчас, очень сильный. Олег Соскин, эксперт

По мнению аналитика из Украины, сам Будапешт также не оставит дерзкое поведение главы киевского режима без ответа. Так, Венгрия может еще более ужесточить собственную позицию при осуждении поддержки Украины в НАТО и Европейском союзе.

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Фото и видео: YouTube / Олег Соскин