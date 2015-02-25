Олег Соскин списал со счетов Зеленского в переговорах по урегулированию украинского кризиса.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский не готов участвовать в переговорных инициативах венгерского премьер-министра Виктора Орбана. Соответствующее заявление в эфире собственного YouTube-канала сделал местный политолог Олег Соскин, который ранее был советником экс-главы Украины при правительстве президента Леонида Кучмы. Днем ранее глава правительства в Будапеште говорил о том, что украинский президент отверг его предложение о перемирии с Москвой на Рождество а также о масштабном обмене военнопленными. По словам специалиста, к подобной модели глава государства оказался совершенно не подготовлен, а также некомпетентен в таких сложных процессах, как переговоры.

Его как бы зажимают. <...> Он уже благодарит Трампа, уже не говорит, что он нелегитимный. <...> Ему приходится перестраиваться на ходу, кордебалет <...> устраивать с прыжками в стороны и делать разные кувырки через голову назад, вперед, вбок, влево, вправо. Олег Соскин, эксперт

Олег Соскин уточнил, что практикуемая Виктором Орбаном модель "челночной дипломатии", однако, становится все более актуальной и действенной в региональном кризисе. Аналитик полагает, что Владимиру Зеленскому придется реагировать и подстраиваться под происходящие на геополитической арене изменения.

"Это финал". На Украине Маска попросили об одной услуге из-за Зеленского.

Фото и видео: YouTube / Олег Соскин