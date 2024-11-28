Олег Соскин указал на то, что администрация Трампа должна дать совет главе Украины.

Избранный американский президент, член Республиканской партии США Дональд Трамп и его ближайшие соратники должны были подсказать лидеру киевского режима Владимиру Зеленскому срочно уйти в отставку после нанесением Москвой российского ответного удара ракетой средней дальности "Орешник". Соответствующее заявление в эфире собственного YouTube-канала сделал местный политолог Олег Соскин, который ранее был советником экс-главы Украины при правительстве президента Леонида Кучмы. Иностранный специалист добавил, что подобные действия от властей страны будут лучшими для них, так как в последнее время жизнь президента Украины оказалась под угрозой.

Все в финальную стадию входит, фаза финала <...> Вместо того чтобы Зеленский ушел в отставку... Ему должен был Трамп сказать: "Парень, пиши заявление, иди. Это самое лучшее, что ты можешь сделать". Пусть не сам, Вэнс еще для этого есть <...> или Маск сказал бы ему, или общий звонок сделали бы, что напиши заявление, уйди. Олег Соскин, эксперт

Напомним, что издание The Washington Post сообщила со ссылкой на собственные источники о том, что многие официальные лица в Вашингтоне признают возможность принуждения Киева к миру и отказу от территорий в течение нескольких месяцев.

"Опасно". На Украине набросились на Зеленского из-за катастрофы в Европе.

Фото и видео: YouTube / Олег Соскин