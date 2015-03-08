Олег Соскин сообщил о проблемах, которые получили на Западе из-за помощи Киеву.

Официальным лицам из разных стран мира следует реже общаться с лидером киевского режима Владимиром Зеленским во избежание несчастных случаев и катастроф национальных масштабов, выразил мнение бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего канала на YouTube. Иностранный специалист добавил, что польский министр по иностранным делам Радослав Сикорский анонсировал "самые важные переговоры по Украине", которые состоятся в Варшаве. Дипломат уточнил, что помимо руководителей внешнеполитических ведомств Франции и Германии в Варшаву на следующей неделе прибудет украинский коллега Андрей Сибига.

Это уже не модно Зеленского звать, все считают, что это даже опасно <...> Вот Боррель приехал к Зеленскому, и Малагу затопило <...> На Испанию просто как ящик Пандоры открылся <...> Байден перестал встречаться, у него всё стало нормально происходить, <...> уже ясно стал излагать, и правильные решения принимать. Олег Соскин, эксперт

Олег Соскин добавил, что если в вышеназванных государствах после рабочего визита Владимира Зеленского происходят неприятности, то, возможно, остальным странам мира стоит исключить фактор его присутствия в политической повестке дня ради того, чтобы избежать проблем и катастроф.

В Киеве раскрыли, что ждет Зеленского при побеге из страны.

Фото и видео: YouTube / Олег Соскин