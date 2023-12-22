"Эмоции бурлят": в ВСУ взбунтовались из-за нового закона

Алексей Петров оценил законопроект, одобренный депутатами Украины.

Принятый верховной Радой закон о всеобщей мобилизации, из которого исключили норму о демобилизации действующих военнослужащих, усилит социальное противостояние внутри страны, так как "эмоции бурлят у всех военных". Соответствующее заявление сделал в эфире местного телеканала "Прямой" офицер Вооруженных сил Украины Алексей Петров.

Этот дурацкий принятый закон. Приезжая в какой-то условный город в отпуск, и видя вот наших всех таких горячо любимых и всех, конечно, забронированных, которые сидят в ресторанах, в барах, спортзалах, я не готов вам гарантировать либо хотя бы в двух словах описать, какая может быть реакция. Алексей Петров, офицер ВСУ

По словам украинского офицера, он теперь не знает, как ему подбирать слова мотивации для своих солдат. Военнослужащие в возрасте 30-40 лет теперь прекрасно понимают, что они не знают, когда вернутся домой и вернутся ли. Алексей Петров добавил, что дополнительно масла в огонь подлила появившаяся накануне принятия закона о мобилизации информация о том, что сотрудники цирков и киностудий получили бронь от отправки на службу.

Депутат Рады рассказала, почему из закона вычеркнули норму о демобилизации.

Фото и видео: YouTube / Телеканал Прямий