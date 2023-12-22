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"Его не волнует". Требование Зеленского вызвало ярость в Германии

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Райнхард Лаутербах напомнил о том, что глава Украины не думает о своих союзниках.

Требованием сбивать российские ракеты напрямую силами Североатлантического военного альянса, которое лидер киевского режима Владимир Зеленский собирается выдвинуть во время своей рабочей поездки в Нормандию в июне 2024 года, показывает мировой общественности, что киевский режим совершенно не озабочен потенциальным ущербом для своих международных союзников. Соответствующей информацией со зрителями поделился обозреватель YouTube-канала Junge Welt Райнхард Лаутербах.

Они должны защищать воздушное пространство Украины ракетами со своей территории, даже если это явно сделает их стороной войны. <…> Киев эти страхи не волнуют. <...> Почему другие должны выбраться из этой катастрофы в лучшем виде, чем они?

Райнхард Лаутербах, журналист

Иностранец заметил, что украинский президент Владимир Зеленский и его команда уже демонстрируют свойственный проигрывающей стороне полный нигилизм. Райнхард Лаутербах фиксирует признаки того, что региональный конфликт между Киевом и Москвой становится не по зубам для партнеров украинских властей.

"Устали и слабы". Немецкий генерал нашел выход для Украины.

Фото и видео: YouTube / Junge Welt 

Теги: junge welt, нато, райнхард лаутербах
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости,

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