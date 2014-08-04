  1. Главная
Сегодня, 10:46
"Эдмонтон" уступил "Баффало", Подколзин забросил шайбу

Нападающий набрал 13 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Эдмонтон" проиграл "Баффало" в овертайме со счетом 3:4 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Роджерс Плэйс" в Эдмонтоне.

Нападающий "Эдмонтона" Василий Подколзин отметился заброшенной шайбой. Россиянин поразил ворота гостей в начале третьего периода. "Эдмонтон" отыгрался со счета 0:3 и смог свести игру к овертайму, но в итоге уступил "Баффало". Команда идет на седьмом месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав 32 очка.

В нынешнем сезоне НХЛ Василий Подколзин провел в составе "Эдмонтона" 30 матчей, забросил 6 шайб и отдал 7 голевых передач. В последних трех матчах команды форвард набрал три очка.

Ранее мы сообщали, что две передачи Свечникова помогли "Каролине" обыграть "Коламбус".

