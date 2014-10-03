Две передачи Свечникова помогли "Каролине" обыграть "Коламбус"

Россиянин набрал 17 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Каролина" добилась победы над "Коламбусом" со счетом 4:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на арене "Леново Центр" в Роли.

Нападающий "Каролины" Андрей Свечников помог своей команде добиться победы. Россиянин отметился голевыми передачами на Сета Джарвиса и Джордана Стаала По ходу встречи "Каролина" уступала со счетом 0:1, но в итоге обыграла соперника. В турнирной таблице таблице Восточной конференции команда идет на втором месте, набрав 38 очков.

В нынешнем сезоне НХЛ Андрей Свечников провел в составе "Каролины" 29 матчей, забросил 7 шайб и отдал 10 голевых передач. Хоккеист занимает шестое место в команде по набранным очкам.

Видео: YouTube / SPORTSNET