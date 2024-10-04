Гол и передача Кучерова помогли "Тампе" разгромить "Монреаль"

Форвард набрал 36 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Тампа" одержала разгромную победу над "Монреалем" со счетом 6:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Белл-центр" в Монреале.

Форвард "Тампы" Никита Кучеров принял участие в победе своей команды. Россиянин забросил третью шайбу в ворота хозяев в первом периоде. Он также отметился голевой передачей на Шарль-Эдуара Д"Астуса. "Тампа" прервала серию из четырех поражений подряд. Команда идет на четвертом месте в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 36 очков.

В нынешнем сезоне НХЛ Никита Кучеров провел в составе "Тампы" 27 матчей, забросил 13 шайб и отдал 23 голевые передачи. В гонке бомбардиров россиянин идет на 14-м месте.

Ранее в НХЛ допустили отказ игроков от Олимпиады из-за качества льда в Италии.

Видео: YouTube / NHL