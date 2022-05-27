"Эдмонтон" одержал победу над "Калгари" и вышел в полуфинал Кубка Стэнли

Защитник "Калгари" Никита Задоров отметился голевой передачей.

"Эдмонтон" обыграл "Калгари" в овертайме со счетом 5:4 в матче второго раунда Кубка Стэнли. Встреча прошла на арене "Скотиабанка Саддлдом" в Калгари.

Форвард "Эдмонтона" Леон Драйзайтль отдал четыре результативных передачи. Одна из них принесла победу его команде. Коннор Макдэвид забросил пятую шайбу в овертайме. Защитник "Калгари" Никита Задоров отметился голевой передачей.

"Эдмонтон" выиграл серию с "Калгари" (4:1) и вышел в полуфинал Кубка Стэнли. Соперником клуба станет победитель пары "Колорадо" - "Сент-Луис".

Ранее мы сообщали, что шайба Свечникова помогла "Каролине" обыграть "Рейнджерс".

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