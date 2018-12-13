Названа дата выхода боевика "Джон Уик-4" с Киану Ривзом в главной роли

Фанаты смогут увидеть продолжение фильма в мае 2021 года.

В сети появилась информация о дате выхода боевика "Джон Уик-4" с Киану Ривзом в главной роли. Фанаты смогут увидеть продолжение фильма в мае 2021 года. Об этом сообщает издание Deadline, ссылаясь на студию Lionsgate.

Больше никакой информации по фильму не обнародовано. Студия не уточняет, вернется ли на место режиссера Чад Стахелски. Также неизвестно, будет ли играть Киану Ривз роль Джона Уика в четвертый раз.

Напомним, третья часть популярного боевика появилась в российском прокате 16 мая 2019 года. В первый день показов фильм собрал 57,5 млн рублей.

Ранее мы писали, что вышел новый трейлер "История игрушек 4".

Фото: кадр с третьей части фильма