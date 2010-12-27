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"Джокер" стал самым кассовым фильмом с рейтингом "18+"
Сегодня, 11:12
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arteliseev

"Джокер" стал самым кассовым фильмом с рейтингом "18+"

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Кинокомикс обогнал фильмы "Дэдпул" и "Дэдпул 2".

Выручка нового фильма Тодда Филлипса составила 900 млн долларов. Ранее самыми кассовыми картинами с рейтингом "18+" были "Дедпул" и "Дедпул 2"  из киносерии "Люди Икс ". Они собрали по 800 млн долларов в прокате.

Картина повествует о одном из самых известных злодеев вселенной DC. Джокер является и самым узнаваемым антигероем в истории кино. В фильме затронуты темы маленького американского человека с психическими расстройствами.

Ранее мы сообщали, что Джарерд Лето, снимавшийся в роли Джокера в фильме "Отряд Самоубийц", пытался остановить съемки новой картины.

Фото: kinopoisk.ru

Теги: джокер, фильм
Категории: Лента новостей, Кино, Культура, Мировые новости,

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