"Джокер" стал самым кассовым фильмом с рейтингом "18+"

Кинокомикс обогнал фильмы "Дэдпул" и "Дэдпул 2".

Выручка нового фильма Тодда Филлипса составила 900 млн долларов. Ранее самыми кассовыми картинами с рейтингом "18+" были "Дедпул" и "Дедпул 2" из киносерии "Люди Икс ". Они собрали по 800 млн долларов в прокате.

Картина повествует о одном из самых известных злодеев вселенной DC. Джокер является и самым узнаваемым антигероем в истории кино. В фильме затронуты темы маленького американского человека с психическими расстройствами.

Ранее мы сообщали, что Джарерд Лето, снимавшийся в роли Джокера в фильме "Отряд Самоубийц", пытался остановить съемки новой картины.

Фото: kinopoisk.ru