"Джокер" стал самым проблемным фильмом Британии в 2019 году

На него поступило больше всего жалоб.

В 2019 году в Британский совет по классификации фильмов поступило 20 жалоб на "Джокера". Это намного больше, чем на любую другую картину. Об этом сообщает NME.

Больше всего зрителям не понравилось то, что фильму дали возрастное ограничение 15+. Авторы этих жалоб высказали мнение, что "Джокер" должен быть разрешен к показу с 18 лет из-за сцен насилия и жестокости. Были и те, кто вовсе хотел запретить фильм.

Несмотря на то, что в "Джокере" есть насилие, специалисты совета посчитали, что там не показано "причинение боли и страданий", на которое желательно не смотреть до 18 лет.

В общей сложности на фильмы 2019 года поступило 149 жалоб, что наполовину меньше числа претензий в 2018 году.

Действие в "Джокере" разворачивается в Готэме, в начале 1980-х гг. Комик Артур Флек живет с больной матерью, которая с детства учит его "ходить с улыбкой". Пытаясь нести хорошее в мир и дарить людям радость, Артур сталкивается с человеческой жестокостью и постепенно меняет добрую улыбку на ухмылку злодея Джокера.

Главную роль в фильме Тодда Филиппса исполнил Хоакин Феникс. Вместе с ним сыграли Роберт Де Ниро, Зази Битц, Фрэнсис Конрой и др.

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Видео: YouTube / WBRussia