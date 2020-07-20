Премьера состоялась в апреле на онлайн-платформе "КиноПоиск HD".

В понедельник, 20 июля, стало известно о том, что "Яндекс" выпустит в прокат фильм "Фея" с Константином Хабенским. Об этом сообщает пресс-служба "КиноПоиска".

Киноленту "Фея" планируют выпустить на большие экраны с 1 августа. При этом доходы от сборов передадут кинотеатрам. Таким образом планируется передать в индустрию.

В сюжете история Евгения Войгина, создателя популярной игры "Коловрат", которая стилизована под Средневековье. Он знакомится с молодой активисткой Таней, которая мечтает стать актрисой.

Ранее мы сообщали о том, что фильм "Не время умирать" могут отложить на целый год.

Видео:iVideos/YouTube