В понедельник, 20 июля, стало известно о том, что "Яндекс" выпустит в прокат фильм "Фея" с Константином Хабенским. Об этом сообщает пресс-служба "КиноПоиска".
Киноленту "Фея" планируют выпустить на большие экраны с 1 августа. При этом доходы от сборов передадут кинотеатрам. Таким образом планируется передать в индустрию.
В сюжете история Евгения Войгина, создателя популярной игры "Коловрат", которая стилизована под Средневековье. Он знакомится с молодой активисткой Таней, которая мечтает стать актрисой.
Ранее мы сообщали о том, что фильм "Не время умирать" могут отложить на целый год.
Видео:iVideos/YouTube
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