"Две пощечины". Байден пережил публичное унижение на Ближнем Востоке

Анна ван Денски оценила турне лидера США по Ближнему Востоку.

Отказ короля Иордании Абдаллы II от встречи стал публичной "пощечиной" американскому президенту Джо Байдену. Соответствующее мнение выразила журналист издания Europe Diplomatic, а также по совместительству член брюссельской Международной ассоциации прессы Анна ван Денски на собственном YouTube-канале. Иностранная представительница полагает, что рабочий визит лидера Белого дома на Ближний Восток стал "провальным" мероприятием.

Хоть я и не уверена, что мы можем называть этот вояж именно так (визитом), поскольку король Иордании Абдалла уже отказался встречаться с Байденом. Это тот самый король, который сказал, что он не примет ни одного беженца из Газы. Анна ван Денски, журналистка из Бельгии

Ван Денски подчеркнула, что руководство Иордании отказалось встречаться с Байденом, как и руководитель Палестинской автономии Махмуд Аббас, что в Бельгии назвали "второй пощечиной". Женщина недоумение из-за того, что американская администрация организовала подобное публичное турне. Она заметила, что уже во время поездки государственного секретаря США Энтони Блинкена было ясно, что поездка главы США будет провалом, так как глава Госдепа США на протяжении восьми часов ждал приема у саудовского принца Мухаммеда бен Салмана.

Байден заявил, что продолжит усилия по обеспечению защиты Израиля.

Фото и видео: YouTube / Анна ван Денски