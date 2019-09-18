"Достойно": Милонов поделился мнением о выборах в губернаторы Петербурга 

Депутат Государственной думы посетил инаугурацию Беглова.

В среду, 18 сентября, Александр Беглов вступил в должность губернатора Петербурга. Депутат Государственной думы Виталий Милонов посетил посетил инаугурацию.

Российский государственный и политический деятель заявил, что выборы в Северной столице прошли "достойно".

Без внутренних вмешательств и иностранных саботажей никакие выборы не проходят, понятное дело. Выборы были не новые. Мы видим, насколько достойно прошли выборы в губернаторы Петербурга. Даже не хочу вспоминать плохие моменты заявил Милонов

Также депутат отметил, что если петербуржцев ничего не беспокоит, то "их из дома не вытащить никогда".

Я сам никогда из дома не пойду. если меня ничего не беспокоит. Зачем? подытожил он

Напомним, что после обработки обработки 100% голосов, на выборах губернатора Петербурга победил самовыдвиженец Александр Беглов, набравший 64,45% голосов избирателей. Данные протоколов голосования на цифровых избирательных участках пока не учтены. Там проголосовали 402 жителя Петербурга.

Ранее мы сообщали о том, что Матвиенко поздравила Беглова с назначением на пост губернатора Петербурга.

Видео:Piter.TV